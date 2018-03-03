شاهد بالفيديو.. أهداف مباراة النصر والرائد

المواطن - محمد سمعة

انتزع نادي النصر فوزًا ثمينًا من فريق الرائد برباعية مقابل ثلاثة أهداف، في إطار لقاءات الجولة الـ23 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

تقدم نادي الرائد بالهدف الأول في الدقيقة الـ6 من عمر الشوط الأول عبر اللاعب إيلي سابيا، ثم نجح نادي النصر في إدراك التعادل سريعًا عبر اللاعب جونيور كابانانغا في الدقيقة ال43.

وفي الشوط الثاني واصل نادي النصر تألقه حتى سجل هدفين، عبر كل من ليوناردو رودريغيز وجونيور كابانانغا في الدقيقتين الـ55 والـ58.

واصل نادي الرائد ضغطه حتى سجل هدفين عبر كل من إديسون تراباي واللاعب سلطان السوادي في الدقيقتين الـ68 والـ76 لتصبح المباراة تعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل فريق.

نجح اللاعب محمد السهلاوي في تسجيل هدف الفوز للنصر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ليحقق النصر 3 نقاط غاية في الأهمية.

أصبح رصيد النصر بعد الفوز 34 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الرائد عند 17 نقطة في المركز الـ14.

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هدف النصر الرابع في مرمى الرائد عن طريق محمد السهلاوي د 91#النصر_الرائد#برو_سبورت pic.twitter.com/wusPBwAVYB — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) March 3, 2018

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هدف الرائد الثالث في مرمى النصر عن طريق سلطان السوادي الدقيقة 76#النصر_الرائد#برو_سبورت pic.twitter.com/zs03c9yYtQ — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) March 3, 2018

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هدف الرائد الثاني في مرمى النصر سجله تراباي عند الدقيقة 68#لنصر_الرائد#برو_سبورت pic.twitter.com/Q5pLoEIYQd — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) March 3, 2018

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هدف النصر الثالث في مرمى الرائد عن طريق كابننغا في الدقيقة 58#النصر_الرائد#برو_سبورت pic.twitter.com/7CKqzqaXaj — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) March 3, 2018

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هدف النصر الثاني في مرمى الرائد عن طريق ليناردو في الدقيقة الـ55 من ضربة جزاء #النصر_الرائد#برو_سبورت pic.twitter.com/kxJREjbIjA — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) March 3, 2018

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هدف النصر الأول في مرمى الرائد سجله كباننجا في الدقيقة 43#النصر_الرائد#برو_سبورت pic.twitter.com/MBU09kEPNW — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) March 3, 2018

فيديو..

هدف الرائد الأول في مرمى النصر سجله ايلي في الدقيقة 6#النصر_الرائد#برو_سبورت pic.twitter.com/7jVG9iLl1t — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) March 3, 2018







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