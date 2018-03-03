شاهد بالفيديو.. أهداف مباراة النصر والرائد
في إطار لقاءات الدوري السعودي

شاهد بالفيديو.. أهداف مباراة النصر والرائد

2018/03/03
الساعة 8:55 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1900
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المواطن - محمد سمعة

انتزع نادي النصر فوزًا ثمينًا من فريق الرائد برباعية مقابل ثلاثة أهداف، في إطار لقاءات الجولة الـ23 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

تقدم نادي الرائد بالهدف الأول في الدقيقة الـ6 من عمر الشوط الأول عبر اللاعب إيلي سابيا، ثم نجح نادي النصر في إدراك التعادل سريعًا عبر اللاعب جونيور كابانانغا في الدقيقة ال43.

وفي الشوط الثاني واصل نادي النصر تألقه حتى سجل هدفين، عبر كل من ليوناردو رودريغيز وجونيور كابانانغا في الدقيقتين الـ55 والـ58.

واصل نادي الرائد ضغطه حتى سجل هدفين عبر كل من إديسون تراباي واللاعب سلطان السوادي في الدقيقتين الـ68 والـ76 لتصبح المباراة تعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل فريق.

نجح اللاعب محمد السهلاوي في تسجيل هدف الفوز للنصر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ليحقق النصر 3 نقاط غاية في الأهمية.

أصبح رصيد النصر بعد الفوز 34 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الرائد عند 17 نقطة في المركز الـ14.

 

 

 

 

 

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