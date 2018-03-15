شاهد بالفيديو.. كيف تألق Messi ودمر حصون تشيلسي؟

المواطن - محمد سمعة

نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني في قيادة النادي الكتالوني للفوز على نادي تشيلسي الإنجليزي بثلاثية دون رد في إطار مباريات إياب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتمكن ميسي من تسجيل هدفين لنادي برشلونة في مباراة تشيلسي والتي أقيمت بالأمس على ملعب الكامب نو معقل النادي الكتالوني في مدينة برشلونة الإسبانية.

ونجح ميسي في فك عقدة التسجيل أمام تشيلسي حيث سجل في مباراة الذهاب من دور ثمن النهائي في شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في المباراة والتي كانت أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

وسجل ميسي هدفًا في الشوط الأول في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة بين أقدام حارس تشيلسي كورتوا، وتمكن النجم الأرجنتيني من تسجيل الهدف الثاني له في المباراة في الدقيقة ال63 من عمر اللقاء.

ويأمل ميسي في أن يقود برشلونة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي الكتالوني في العام الحالي.

لم يفز برشلونة ببطولة دوري أبطال أوروبا منذ عام 2015 حيث هزم وقتها نادي يوفنتوس الإيطالي بثلاثية مقابل هدف في مباراة أقيمت في مدينة برلين الألمانية.

ستقام قرعة دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا غدًا الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية.

فاز تشيلسي من قبل بلقب دوري أبطال أوروبا في مناسبة واحدة وكانت في عام 2012 على حساب نادي بايرن ميونيخ الألماني.







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