شاهد بالفيديو.. هدفي الفتح في شباك الفيصلي

المواطن - محمد سمعة

نجح نادي الفتح في تسجيل هدفين في شباك نادي الفيصلي، خلال لقاء الفريقين في الجولة الـ24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وسجل نادي الفتح هدفه الأول عبر اللاعب سلطان الغنام لاعب نادي الفيصلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ48 من عمر اللقاء.

وواصل نادي الفتح تألقه، حيث نجح اللاعب سيكالا في إضافة الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ72 عبر تصويبة قوية.

يذكر أن مباراة الفتح والفيصلي تُقام على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية.

يتواجد نادي الفتح قبل المباراة في المركز السادس برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد نادي الفيصلي في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

فيديو ..

هدف الفتح الثاني في مرمى الفيصلي عن طريق سيكالا د72#الفيصلي_الفتح#برو_سبورت pic.twitter.com/h01Snvb35K — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) March 10, 2018

فيديو ..

هدف الفتح الأول في مرمى الفيصلي عن طريق سلطان الغنام "في مرماه" #الفيصلي_الفتح#برو_سبورت pic.twitter.com/81Bh3FU0tS — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) March 10, 2018







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