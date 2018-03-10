شاهد بالفيديو.. هدفي النصر والاتحاد في الشوط الأول

المواطن - جدة

سجل نادي النصر الهدف الأول له في شباك نادي الاتحاد، وذلك خلال لقاء الفريقين في الجولة الـ24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وتقدم اللاعب برونو بالهدف الأول لنادي النصر في الدقيقة الـ20 عبر رأسية متقنة في شباك حارس الاتحاد.

وواصل نادي الاتحاد ضغطه حيث نجح اللاعب عبدالعزيز العرياني في تسجيل هدف التعادل للعميد في شباك العالمي بطريقة جميلة.

تُقام مباراة الاتحاد والنصر على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

فيديو ..

هدف النصر الأول في مرمى الاتحاد عن طريق برونو د20#الاتحاد_النصر#برو_سبورت pic.twitter.com/u3S9tE6s15 — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) March 10, 2018

فيديو ..

هدف الاتحاد الأول في مرمى النصر عن طريق عبدالعزيز العرياني د22#الاتحاد_النصر#برو_سبورت pic.twitter.com/UO4mcG688y — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) March 10, 2018







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