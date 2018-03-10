شاهد بالفيديو.. هدفي النصر والاتحاد في الشوط الأول
في إطار لقاءات الدوري السعودي

شاهد بالفيديو.. هدفي النصر والاتحاد في الشوط الأول

2018/03/10
الساعة 9:55 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - جدة

سجل نادي النصر الهدف الأول له في شباك نادي الاتحاد، وذلك خلال لقاء الفريقين في الجولة الـ24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وتقدم اللاعب برونو بالهدف الأول لنادي النصر في الدقيقة الـ20 عبر رأسية متقنة في شباك حارس الاتحاد.

وواصل نادي الاتحاد ضغطه حيث نجح اللاعب عبدالعزيز العرياني في تسجيل هدف التعادل للعميد في شباك العالمي بطريقة جميلة.

تُقام مباراة الاتحاد والنصر على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

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