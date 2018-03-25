شاهد.. تاريخ العلاقات الاقتصادية بين المملكة وأميركا

المواطن- الرياض

سلطت قناة العربية الضوء على العلاقات الاقتصادية بين السعودية وأميركا، حيث كانت البداية مع تدفق النفط بالمملكة منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

ودخلت العلاقات بين البلدين مرحلة جديدة مع توليد مشترك للوظائف وتوطين التقنيات الصناعية بالمملكة.

ويفوق حجم الاستثمارات الأميركية في السوق السعودية 50 مليار دولار، من خلال 373 شركة تعمل في قطاعات متنوعة، منها النشاط الخدمي والصناعي والعقاري، بحسب ما كشفت عنه أخيرًا هيئة الاستثمار في السعودية.

واستحوذ النشاط الصناعي على النصيب الأكبر من التمويل بحجم بلغ 193 مليار ريال لـ95 مشروعًا، يليه النشاط الخدمي بـ245 مشروعًا بحجم تمويل ناهز الـ13.5 مليار ريال.







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