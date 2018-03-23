شاهد.. تركي الفيصل يوضح السبيل الوحيد لحل الأزمة الفلسطينية

المواطن- الرياض

أكد رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الأمير تركي الفيصل، أن مبادرة السلام العربية التي أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز- رحمه الله- هي السبيل الوحيد لسلام عادل وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدًا أنه يجب على إسرائيل أن تقبل بها أو تقدم ما لديها.

وتابع الفيصل في الجزء الأول من حواره ببرنامج “قصارى القول” على قناة “روسيا اليوم” أنه يجب ‏إعادة اللحمة للشعب الفلسطيني، وعلى الفرقاء أن يتحدوا ويشكلوا نواة واحدة لمواجهة التحديات الإسرائيلية المستمرة في تشريد وسجن واغتيال الفلسطينيين واغتصاب الأراضي. ‏

ولفت تركي الفيصل إلى أن المملكة تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة ومحاربة الإرهاب والتطرف، ومنها تأسيس المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال).







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