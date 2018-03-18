شاهد.. #شاب_بالخرج_يخاطر_بحياته ويكشف لـ”المواطن” التفاصيل

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

سطَّر شاب عشريني، أمس السبت، موقفًا بطوليًّا؛ حيث ساهم في إنقاذ عددٍ من الأطفال من حريق نشب بحوش منزلهم، بعد أن اندلعت النيران بوسط الحوش الواقع بحي الهدا بالخرج.

وكشف خالد خلف العنزي، في تصريحات إلى “المواطن“، أنه فوجئ أثناء سيره عند الساعة الثالثة ظهرًا باندلاع حريق وارتفاع أصوات الأطفال خلف أحد الأبواب وخوفهم من الحريق، مضيفًا أنه أزال مباشرة وبدون تفكير المركبة خوفًا من تطور الحريق وإحداث أضرار أخرى.

وتابع العنزي أنه لم يتمالك نفسه وهو يسمع أصوات الأطفال وخوفهم من الحريق، فتوجه مباشرة إلى مركبته ليدفع بها المركبة المحترقة بعيدًا، مشددًا على أن ما قام به واجب وطني.

وطالب المواطنون بتكريم المواطن العنزي؛ نظير موقفه البطولي بعد أن أزال المركبة المحترقة بمركبته لإبعادها قبل حدوث ما لا تُحمد عقباه.







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