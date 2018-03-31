شاهد.. شهادة مستثمر أميركي عن اقتصاد المملكة: الأكثر جاذبية بالمنطقة

شاهد.. شهادة مستثمر أميركي عن اقتصاد المملكة: الأكثر جاذبية بالمنطقة

2018/03/31
الساعة 12:03 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد المستثمر الأميركي ديفيد روبنستين، مؤسس شركة كارلايل، أن المملكة الآن هي المكان المناسب والأكثر جاذبية للاستثمار حاليًّا، كما ستشهد المزيد والمزيد من الاستثمارات الفترة المقبلة سواء من الغرب أو العالم أجمع.

وتابع في تصريحات إلى قناة “سي إن بي سي” الأميركية أنه “يمكن شراء الأسهم في بورصة السعودية الآن وامتلاك وقيادة شركتك الخاصة وولي العهد سيجري تغييرات ستجعل المملكة جذابة للاستثمار بشكل أكبر”.

وبالنسبة إلى الحملة ضد الفساد واحتجاز بعض المشتبه فيهم بفندق الريتز قال روبنسين: “نريد سيادة القانون ولست بدراية بالتفاصيل، ولكن أعتقد أن المملكة العربية السعودية هي الأكثر جاذبية للاقتصاد في المنطقة في الفترة الحالية”.

 

 

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