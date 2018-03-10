شاهد.. صحفية سعودية لأعضاء الشورى: سكتّم دهرًا ونطقتم قهرًا

المواطن- عبدالرحمن دياب

وجَّهت الكاتبة الصحافية، منيرة المشخص، رسالة إلى أعضاء مجلس الشورى، قالت فيها “سكتّم دهرًا ونطقتم قهرًا”، موضحةً أن أعضاء الشورى يتلذذون بقهر السعوديين، بحسب وصفها.

وأضافت “المشخص” في حوارها ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، مساء أمس الجمعة، أن أعضاء الشورى وقيادات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قرأوا رؤية المملكة 2030 بالعكس، ووضعوا “الأجنبي فوق والسعودي تحت”، وأهانوا المواطن السعودي بوظائف لا تقبلها كرامته.

وتابعت الصحافية: إنها “لن تسمع أحدًا من أعضاء الشورى يطالب بسعودة الجامعات التي يعمل بها الأساتذة العرب لأن نصفهم يعمل فيها”!.

واستكملت: “طوال دورات مجلس الشورى في السنوات الأخيرة هناك نقاشات غريبة جدًّا، وحينما ننتقد المجلس يعاملوننا كأننا انتقدنا نبيًّا من الأنبياء”!.

الكاتبة الصحفية #منيرة_المشخص لأعضاء الشورى:

سكتّم دهرًا ونطقتم قهرا.. أعضاء الشورى يتلذذون بقهر السعوديين#برنامج_ياهلا pic.twitter.com/hhdGf4dBvd — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 9, 2018







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