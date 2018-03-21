شاهد.. ضبط 12 عضوًا من كيونت على مقهى بمكة

المواطن- مكة المكرمة

داهمت وزارة التجارة والاستثمار، اجتماعًا تدريبيًّا لـ12 عضوًا من كيونت.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن المداهمة جاءت ضمن جهودها لضبط مخالفي التسويق الشبكي بمساندة البحث الجنائي.

وضبطت الوزارة الاجتماع في مكة المكرمة بعد كمين تم إعداده لضبطهم في أحد المقاهي، وعليه تمت إحالتهم لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وحذرت وزارة التجارة من نشاط شركة “كيونت”؛ كونه محظورًا في المملكة، وصدر في حقه قرار من وزير التجارة والاستثمار بحظر هذا النوع من النشاط باعتباره نشاطًا مضللًا.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :