شاهد مقتطفات من أول مقابلة تجريها CBS الأمريكية مع قائد سعودي منذ 2005

المواطن - الرياض:

كشفت نشرة قناة cbs جزء من مقابلة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتحدث فيها عن قدرة بلاده في تطوير القنبلة النووية إذا قامت إيران بتطوير قنبلة نووية. ونوهت المذيعة بأن هذه المقابلة تعتبر أول مقابلة لتلفزيون أمريكي مع قائد سعودي منذ عام (2005). علاوة على ذلك ذكرت المذيعة بأنها سألت ولي العهد عن سياسة الدولة الخارجية والاقتصاد والإصلاح الاجتماعي في المملكة.

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال المقابلة :

– إيران ليست منافسًا للسعودية.

– إيران ليست من أقوى (5) جيوش في العالم.

– الاقتصاد السعودي أكبر من الاقتصاد الإيراني.

– إيران بعيدة كل البعد عن مقارنتها بالسعودية.

– آية الله خامنئي هو هتلر الجديد في الشرق الأوسط لأنه يريد التمدد في المنطقة ونشر مشروعه وأفكاره على العالم كما فعل هتلر بالضبط. الكثير من الدول الأوروبية لم تنتبه لما سيفعله هتلر حتى فعل ما فعله في العالم وأنا لا أريد أن يحدث هذا الأمر في الشرق الأوسط.

– السعودية لا تريد أن تمتلك قنبلة نووية لكن، إذا قامت إيران بتطوير قنبلة نووية سنفعل الشيء نفسه في أقرب وقت ممكن.







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