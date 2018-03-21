شاهد موشن “المواطن” .. 3 زيارات لولي العهد إلى أميركا

المواطن - واشنطن

بالرغم من أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحالية إلى أميركا ليست الأولى إلا أنها الأهم على الإطلاق.

وقد سبق هذه الزيارة زيارتان الأولى في يونيو 2016 استغرقت أسبوعين والتقى خلالها الرئيس باراك أوباما وأجرى فيها 28 لقاءً مع شخصيات مهمة نصفهم من رجال الأعمال ورؤساء الشركات.

وخلال لقاء ولي العهد مع الرئيس الأميركي عبر أوباما عن التزام الولايات المتحدة بمواصلة التعاون مع المملكة لما فيه مصلحة البلدين، والعمل مع السعودية لدعم أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

كما التقى ولي العهد مع جون كيري وزير الدفاع الأميركي آنذاك وكذلك مع وزير الدفاع حيث شهد اللقاء التشديد على حرص السعودية على مجابهة المخاطر المحيطة بالمنطقة من إرهاب وصراعات.

وفي مارس 2017 كان ولي العهد أول مسؤول خليجي تطأ قدمه أرض الولايات المتحدة بعد انتخابات دونالد ترامب رئيسًا جديدًا وكان اللقاء مهمًا حيث أعاد رسم العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين من خلال العديد من الاتفاقيات والتفاهمات المشتركة.

وتجسد الزيارة الحالية المحطة الثالثة في جولة ولي العهد الأولى الخارجية بعد توليه منصب ولي العهد حيث سبقتها زيارة مصر وبريطانيا وهي الزيارة الثالثة أيضًا في سجل زيارات ولي العهد لأميركا.

ومن المقرر أن تمتد الزيارة لأسبوعين وتتضمن سلسلة لقاءات بدأت أمس مع ترامب ورؤساء وأعضاء اللجان في مجلسي النواب والشيوخ وستشمل أيضًا قادة الأعمال ورؤساء شركات في قطاعات مختلفة.







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