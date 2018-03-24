شاهد موشن جرافيك “المواطن”.. السعودية لاتحتاج من يدافع عنها

المواطن- الرياض

سلط موشن جرافيك “المواطن” الضوء على أبرز تصريحات وزير الخارجية عادل الجبير خلال المؤتمر الصحافي من واشنطن أمس الجمعة، والتي تحدث خلالها حصاد زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أميركا حتى يوم أمس.

وأكد الجبير أن ولي العهد بحث سبل مكافحة الإرهاب مع الإدارة الأميركية، مشددًا على أن اللقاءات التي عُقدت أكدت الشراكة الأميركية السعودية.

وتابع الجبير أنه تم بحث سبل إقامة مشروع نووي سلمي في المملكة، كما أكد أن قضية قطر قضية خليجية وسيتم حلها خليجيًا.

وأوضح الجبير أن النزاع في اليمن يمني والحوثيون لا يجب أن يسيطروا على البلاد، مشددًا في الوقت نفسه على أن المملكة لا تحتاج من يدافع عنها.







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