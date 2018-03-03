شاهد.. هدف الرائد الأول في مرمى النصر

المواطن - محمد سمعة

تمكن نادي الرائد من افتتاح النتيجة وتسجيل الهدف الأول في شباك نادي النصر في إطار لقاء الفريقين في الجولة ال23 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لقنوات MBC SPORTS على تويتر الهدف الأول لنادي الرائد في شباك النصر والذي سُجل بواسطة اللاعب إيلي في الدقيقة السادسة بطريقة جميلة.

ويذكر أن الرائد يحتاج إلى الفوز من أجل تحقيق النقاط الثلاث والابتعاد عن المركز الأخير لتفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

بينما يسعى النصر إلى تحقيق النقاط الثلاث بعد الخسارة من الباطن بثلاثية دون رد في الجولة ال22 بالإضافة إلى توديع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ال8 على يد نادي الباطن.

فيديو..

هدف الرائد الأول في مرمى النصر سجله ايلي في الدقيقة 6#النصر_الرائد#برو_سبورت pic.twitter.com/7jVG9iLl1t — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) March 3, 2018







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