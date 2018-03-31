شرطة الباحة تكشف تفاصيل وملابسات وفاة مواطن تم إيقافه بالقوة الجبرية

المواطن - الباحة

كشفت شرطة منطقة الباحة، اليوم السبت، تفاصيل وملابسات وفاة مواطن تم إيقافه بالقوة الجبرية، بعدما رفض الانصياع لدوريات مركز كرا الحائط التابع لمحافظة العقيق بالوقوف.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العقيد سعد صالح طراد، في بيان، بأنه في تمام الساعة الثالثة والربع من مساء أمس الجمعة ورد لفرقة عمليات شرطة محافظة العقيق عدة بلاغات مفادها قيام قائد سيارة، “جمس” موديل قديم، بعكس السير بسرعة عالية من المحافظة باتجاه مركز كرا الحائط.

وأضاف أنه تم تمرير البلاغات للدوريات الأمنية العاملة بالميدان التي بدورها لاحظته وطلبت منه الوقوف، إلا أن قائد المركبة رفض الامتثال وعدم الوقوف وقام بمضايقة الدورية الأمنية وتعمد الاحتكاك بها بالجانب الأيمن وسلك طريقاً ترابياً متجهاً لإحدى المزارع بسرعة عالية، ونتيجة لهذه السرعة اصطدم بعقم ترابي وجدار، وعند محاولة رجال الأمن استيقافه حاول الهرب بالسيارة؛ مما دفع رجال الأمن بإطلاق النار على الإطارات الأمامية وإعطابها.

وتابع أنه عند محاولة إخراجه من السيارة كانت أبواب السيارة مغلقة نتيجة الاحتكاكات التي لحقت بالسيارة والاصطدام بالجدار والعقم الترابي؛ ما دفع رجال الأمن لكسر زجاج الراكب الأمامي للسيارة وإخراجه من المركبة، وتبين إنه مواطن في العقد الخامس من العمر.

وأردف أنه بتفتيش السيارة عُثر على سلاح من نوع مسدس ربع وبمخزن، وعدد خمس طلقات حية، وأثناء عملية الضبط سقط المواطن فجأة على الأرض، فتمت محاولة إسعافه ونقله بواسطة الهلال الأحمر لمستشفى العقيق إلا أن قدر الله كان أسرع وفارق الحياة.

وأوضح أنه بالكشف عليه من قِبَل الطبيب الشرعي صدر التقرير الأوّلي الذي يبين بأن الوفاة كانت طبيعية، وبحضور شقيقه للمستشفى أفاد بأن شقيقه المتوفى يعاني من داء سرطان الدم وبه بعض الاعتلالات النفسية نتيجة ما يعانيه من مرضه المشار إليه، وتنتابه حالة هستيرية وانفعالات شديدة ويصعب السيطرة عليه في بعض الأحيان، وخاصة في حال أمضى فترة طويلة دون أخذ العلاج الذي يتناوله.

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العقيد سعد صالح طراد أن العمل لا يزال جارياً على استكمال بعض إجراءات الاستدلال النظامية.







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