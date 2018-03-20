شرطة الرياض تطيح بعصابة خطف العمالة وسلب أموالهم

المواطن - الرياض

تمكّنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن خطف العمال وسلب أموالهم.

وأكد المتحدثُ الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه واستمراراً للجهود الأمنية الرامية لتحقيق أعلى درجات الأمن لصيانة الأرواح وحماية الممتلكات فقد قامت إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض بالعمل على وضع الخطط الأمنية الكفيلة بالإطاحة بالجناة وزرع المصادر السرية في الأماكن التي عادة ما تكون مسرحاً للتجمعات المشبوهة.

وأضاف أنه وفقاً لما تم اتخاذه من تدابير، فقد أشارت الدلائل إلى تورط أربعة أشخاص بتلك الحادثة، وأسفرت الجهود الميدانية –بفضل من الله تعالى- عن القبض عليهم وهم (باكستانيان وبنجلاديشي وسوري / تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع ) وبعرضهم على المجني عليه استطاع التعرفَ عليهم في الحال.

وأكد متحدث شرطة الرياض أن شرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزاره الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم على حد سواء، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.







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