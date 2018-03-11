شرطة القصيم تكشف تفاصيل انتحار مواطن بعدما قتل مقيمة آسيوية

كشفت شرطة منطقة القصيم تفاصيل قيام مواطن بإطلاق النار على مقيمة آسيوية داخل منزله ثم إقدامه على الانتحار في بريدة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد بدر السحيباني، أن دوريات الأمن تلقت بلاغًا في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح أمس السبت، وأنَّ المواطن المنتحر في العقد الثالث من عمره.

وأضاف أنَّ المواطن أطلق النار تجاه المقيمة الآسيوية من بندقية صيدٍ كانت بحوزته، ما أدَّى إلى وفاتها متأثرة بما لحق بها من إصابات، ثم قام بعد ذلك بإطلاق النار على نفسه، ما أدَّى لوفاته.

وأشار السحيباني إلى أن المختصين بالشرطة والنيابة العامة وخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي انتقلوا لموقع البلاغ لاستكمال الإجراءات اللازمة للحادثة، لافتًا إلى أنَّ الدلائل الأولية تؤشر إلى كون المتهم يعاني من اعتلالاتٍ نفسية.