شيخ الأزهر مودعًا قطان: تنسيق مصري سعودي لمواجهة التطرف وتصحيح المفاهيم

المواطن -القاهرة

أشاد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بالدور الذي قام به السفير أحمد قطان في دعم العلاقات السعودية المصرية خلال فترة عمله سفيرًا للمملكة لدى مصر.

وهنأ شيخ الأزهر، السفير أحمد قطان بمناسبة تعيينه وزيرًا للدولة لشؤون الدول الأفريقية بمرتبة وزير مؤكدًا أن فترته شهدت تعزيزًا كبيرًا للعلاقات الثنائية بين مصر والسعودية وتنسيقًا بين البلدين في القضايا العربية والإسلامية وسعيًا مشتركًا لتصحيح المفاهيم ومواجهة الفكر المتطرف.

جاء ذلك خلال استقبال شيخ الأزهر للسفير قطان قبل مغادرة القاهرة رسميًا.

وأعرب شيخ الأزهر عن شكره لدعم المملكة للأزهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان من خلال ترميم الجامع الأزهر والعمل على بناء مدينة متكاملة للبعوث الإسلامية للطلاب الوافدين.







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