صحفي يقتل زوجته بمطرقة فُحكم عليه بالسجن 10 سنوات

المواطن - دبي

قضت محكمة الجنايات في مدينة دبي بسجن صحفي بريطاني، ستيني، لمدة 10 سنوات، وترحيله إلى بلاده بعد خروجه من السجن، وذلك لضربه زوجته بمطرقة أفضت إلى قتلها.

وأوضحت صحيفة “جلف نيوز” الصادرة بالإنجليزية، والتي يشغل المدعى عليه فيها منصب كبير المحررين، أن محكمة الجنايات في دبي عدّلت التهمة الرئيسية الموجهة للصحفي فرنسيس ماثيو من القتل العمد، إلى “ضرب أفضى إلى الموت”.

وقال محامي المدعى عليه: إن موكله أصيب “بجنون مؤقت”، عندما ضرب زوجته جين ماثيو وهي أيضاً في الستينات من عمرها بمطرقة، خلال خلاف بشأن مشكلات مالية، فيما قال شقيقه: إن الأسرة أصيبت بخيبة أمل بسبب هذه الحادثة.







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