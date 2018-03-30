صورة متداولة .. موقف مؤثر بين مرابط وابنه على الحد الجنوبي

المواطن - الرياض

مشاركة الآباء لأبنائهم لحظات الفرح من الأمور التي يحرص عليها الآباء والأبناء، لكن في بعض الأحيان تقتضي الظروف أن يحرم أحدهما من هذه اللحظة إلا إنه حين يكون السبب متعلقا بالوطن وحماية ترابه تهون معه كل اللحظات الخاصة.

ضرب شاب سعودي مثلا في التضحية والوفاء وبادله الأب نفس المشاعر حين طالب الابن من والده أن يشاركه فرحة التخرج إلا أن الأب كان عليه أن يلبي نداء أكثر قدسية وهو نداء الوطن.

وتداول مغردون صورة للشاب ، تتلخص فيها، كامل القصة التي دارت بينه وبين والده، والذي فضّل الوطن على ابنه، كمان قال الشاب في لافتة حملها في الصورة.

وكتب الشاب على لافتة حملها بين يديه في يوم تخرجه وكتب عليها : “ناديته لمشاركتي فرحة التخرج وناداه الوطن، فاعتذر لابنه ولبّى نداء الوطن”.

وقال الشاب إن والده كان يتمنى الحضور لمشاركته هذه اللحظة إلا أن ظروف عمله منعته من هذا.

وقد أشاد المغردون بهذا السلوك الطيب من الابن والأب مؤكدين أن الوطن لا ينسى أبدا من يضحي من أجله.







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