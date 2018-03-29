طاقم تحكيم سعودي في كأس العالم 2018

المواطن - مروة نبيل

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، عن قائمة الحُكام التي ستُشارك في نهائيات كأس العالم 2018 المُقرر إقامتها في روسيا الصيف المقبل.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن الحُكام والطواقم المساعدة التي ستقود كأس العالم 2018 تحكيميًا؛ وضمت 36 حكمًا للساحة، و63 حكمًا مساعدًا.

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، طاقما تحكيميا سعوديا بقيادة الحكم الدولي فهد المرداسي ويُساعده الثنائي عبدالله الشلوي ومحمد العبكري، من أجل المشاركة في منافسات كأس العالم 2018.

وشهدت قائمة حُكام كأس العالم 2018 التي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تواجد حُكام عرب من مصر، الإمارات، البحرين والجزائر، بالإضافة إلى طاقم التحكيم السعودي بقيادة فهد المرداسي.

وضمت قائمة حُكام كأس العالم 2018 عددا من الحُكام الأوروبيين، إلا أنها شهدت مفاجأة كبيرة بغياب التحكيم الإنجليزي عن المونديال للمرة الأولى منذ عام 1938.

وسوف يشهد كأس العالم 2018 في روسيا مشاركة 4 منتخبات عربية، وهي السعودية، مصر، المغرب وتونس، حيث يتواجد الأخضر والفراعنة في المجموعة الأولى من المنتخب الروسي وأوروغواي.

وتقع تونس في المجموعة السابعة في كأس العالم 2018 مع منتخبات بلجيكا، إنجلترا، وبنما، ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الثانية مع فرق البرتغال، إسبانيا وإيران.







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