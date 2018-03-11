طاقم حُكام سعودي يصل لمعسكر كأس العالم

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن وصول طاقم الحُكام إلى دبي.

وقال حساب الاتحاد السعودي الرسمي على “تويتر”، قبل قليل: “وصل طاقم الحكام الدولي فهد المرداسي وعبدالله الشلوي ومحمد العبكري إلى دبي للالتحاق بمعسكر حكام كأس العالم خلال الفترة من 12-16 مارس”.

وأضاف الاتحاد السعودي: “وسيخضع الحكام لاختبارات لياقية وفي قانون كرة القدم والفيديو واللغة الإنجليزية وكشوفات طبية وبدنية قبل إعلان القائمة الأخيرة نهاية مارس”.

ومن المُقرر أن تعلن لجنة الحُكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن القائمة النهائية للُحكام المشاركين في كأس العالم 2018 نهاية الشهر الجاري، حيث من المتوقع ألا يزيد عددهم عن العدد الذي سبق وتواجد في مونديال 2014، الذي شارك فيه 25 طاقماً تحكيمياً.

وكانت عدة تقارير صحفية قد أكدت أن هناك 6 حكام عرب سيشاركون في المونديال، وهم السعودي فهد المرداسي، الإماراتي محمد عبد الله، البحريني نواف شكر الله، القطري عبد الرحمن الجاسم، المصري جهاد جريشة، والجزائري مهدي شارف.

وتشهد منافسات كأس العالم 2018 التي ستُقام في روسيا، مشاركة 4 منتخبات عربية للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وهي السعودية، مصر، تونس والمغرب.

ويتواجد المنتخب السعودي بصحبة نظيره المصري في المجموعة الأولى مع روسيا وأوروغواي، وسيفتتح الأخضر فعاليات كأس العالم 2018 أمام أصحاب الأرض.







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