طريقة إتاحة أو إخفاء فلاتر إنستجرام

المواطن - متابعة

أحيانًا قد يضطر البعض لإتاحة أو إخفاء الفلاتر عبر تطبيق إنستجرام، وإليكم الطريقة بكل سهولة.

ولعمل ذلك أوضحت مجلة “كمبيوتر بيلد” الألمانية إلى أن المستخدم قد لا يحتاج إلى بعض الفلاتر بخدمة إنستجرام، وهنا يمكنه إلقاء نظرة سريعة على بند إدارة الفلاتر بتطبيق خدمة الصور الخاص بالأجهزة الجوالة.

ويمكن للمستخدم الوصول إلى بند إدارة الفلاتر من خلال تصفح قائمة الفلاتر جهة اليمين، وبعد النقر على بند إدارة الفلاتر Manage Filters تظهر قائمة بالفلاتر التي يمكن إتاحتها أو إخفاؤها بتطبيق إنستجرام.







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