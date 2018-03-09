طريقة تحميل Android P الجديد على هاتفك الذكي

الأول: إذا كنت من مستخدمي هواتف بيكسل فإن تقنية “صور جوجل ” تسمح بتحميل التحديث الجديد يدويا.

كل ما عليك أن تذهب إلى قسم التنزيلات، ثم انتقل مباشرة إلى قسم “مطوري جوجل “، وقم بتحميل الملفات المطلوبة لأندرويد بي.

الثاني: إذا كنت تحمل أي هاتف ذكي يعمل بنظام تشغيل “أندرويد”، سيتعين عليك أن تبحث عن نسخة ذات امتداد APK في محرك البحث، والتي ستسمح لك بتحميل النسخة التجريبية التي خصصتها جوجل ” لمستخدمي هواتف “بيكسل.