طقس السبت.. سحب رعدية على 8 مناطق وغبار مستمر على الرياض

طقس السبت.. سحب رعدية على 8 مناطق وغبار مستمر على الرياض

2018/03/30
الساعة 10:55 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.

وأكدت الأرصاد، مساء اليوم الجمعة، أن الفرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة، تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد خلال فترة المساء والليل إلى منطقتي القصيم وحائل، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة نجران.

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