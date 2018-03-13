طقس حار على المملكة غدًا.. وكراني يوضح السبب

المواطن- الرياض

كشف خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، توقعاته عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء.

وأكد كراني في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة سترتفع على كافة أجواء المملكة؛ بسبب تحول محور الكتلة الهوائية الدافئة من أجواء القطاع الغربي، إلى الأجواء الداخلية، ومن ثم في اتجاه الشمالية الشرقية.

وتابع أن هذا يأتي مع وجود رياح نشطة على الجزء الأوسط والشرقي من أجواء القطاع الشمالي، وعلى أجواء المنطقتين الوسطى والشرقية، تؤدّي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وعمومًا فإنَّ انعدام الرؤية وارد على أجزاء من الشمالية الشرقية والوسطى.

وبالنسبة لحالة السماء، توقع كراني وجود تشكيلات في فترة ما بعد الظهيرة، على المصايف والجنوبية الغربية، مع فرصة وجود بعض الخلايا الممطرة، وسماء صافية على ما تبقى من أجواء المملكة، عدا فرصة لتكون تشكيلات من السحب المتوسطة والعالية على أجواء القطاع الشمالي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :