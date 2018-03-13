طلبك مكتمل في حساب المواطن مع رفض المرفقات؟ .. هنا الحل

المواطن - الرياض:

كشف برنامج حساب المواطن عن الإجراءات التي يجب القيام بها إذا كان الطلب مكتملاً كليًّا مع رفض المرفقات.

وقال حساب المواطن إنَّه في حال ظهور عبارة حالة الطلب “مكتمل كليًا مع رفض المرفقات” فيجب القيام بما يلي:

تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن عبر هذا الراط (هنا).

إعادة إدخال المرفقات بشكل صحيح.

وشدد حساب المواطن في وقت سابق على أن المرفقات يجب أن تكون على هيئة ملف PDF أو صورة JBG.

يشار إلى أنَّ حساب المواطن ، قد أعلن بالأمس إحصائيات الدفعة الرابعة بعد صرف الدعم المستحق للمستفيدين يوم أول أمس الأحد.

وأعلن الحساب أن الدعم المقدم للمستفيدين يشمل الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات، والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.







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