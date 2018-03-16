طلب أخير من حساب المواطن قبل الاعتراض على مبالغ الدفعة الرابعة

المواطن - الرياض

دعا برنامج حساب المواطن، اليوم، مستفيدي الدفعة الرابعة إلى التأكد من تطابق قيمة الاستحقاق الموجودة في حساب المستفيد على البوابة الإلكترونية مع المبلغ المودع في الحساب البنكي، عبر استخدام الحاسبة التقديرية في البوابة، بالإضافة إلى التأكد من أهلية جميع التابعين.

يشار إلى أنَّ برنامج حساب المواطن قد أتاح، اليوم، إمكانية الاعتراض على مبالغ الاستحقاق أمام مستفيدي الدفعة الرابعة في حال كان لديهم اعتراض، عبر البوابة الإلكترونية للحساب من (هنا)، مشيرًا إلى أنه سيتم التعامل مع الاعتراضات الواردة خلال فترة السماح التي تمتد لثلاثة أشهر بعد كل دورة استحقاق، وفي حال قبول الاعتراض سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الشهر محل الاعتراض.







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