طوابير لصرف الراتب.. صرافة واحدة مُعطلة في فرشة تهامة قحطان

المواطن- فهد القحطاني

ناشد سكان مركز الفرشة بتهامة قحطان، والتابعة لمحافظة سراة عبيدة، الجهات المسؤولة عن البنوك بفتح فرع لأي بنك أو تركيب أجهزة صرف آلي في المنطقة وتخصيص موقع آمن لها.

وأكد الأهالي أنه لا يوجد في مركز الفرشة إلا صراف واحد تابع لبنك الراجحي وضع قبل 4 أشهر، ولكنه معطل قبل نزول الرواتب وبعد الرواتب بيوم، كما أنه لا يغطي المنطقة، فيما يكثر الزحام أمامه أكثر من ساعة بغية الحصول على النقود.

ولفتوا إلى أن البعض يذهب إلى محافظة السراة من أجل أن صرف مبلغ مالي يلبي احتياجاته اليومية ليتكبد مسافة 160 كيلو مترًا ذهابًا وعودة.







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