طيران أديل يشارك بمعرض جدة للسفر في نسخته الـ8

المواطن- الرياض

يشارك “طيران أديل” أحدث طيران اقتصادي بالمملكة، في فعاليات معرض جدة الدولي للسياحة والسفر 2018م الذي يقام هذا العام في نسخته الثامنة بفندق هيلتون جدة، ويُعد واحدًا من أهم المعارض المحلية التي أكدت نجاحها واستمرارها عاماً بعد عام ودورها الحيوي في دعم قطاعات السياحة والسفر بالمملكة.

ويعرض “طيران أديل” من خلال موقعه بالمعرض كافة الخدمات والمنتجات، بدايةً من موقع الشركة الإلكتروني (هنا) والذي تم تصميمه بطريقة حديثة ومبتكرة وبألوان جذابة تنبض بالحياة، حيث يتسم بالبساطة في إجراءات الحجز واختيار المقاعد والوجبات وإتاحة الأسعار المناسبة والدفع بطريقة آمنة على الإنترنت، ووصولاً إلى الخدمات المقدمة جوًا على متن أحدث الطائرات وهي من نوع إيرباص A320 الجديدة بتصميم مقصورة من درجة واحدة مكونة من 186 مقعدًا، حيث يتكون الأسطول حاليًا من 5 طائرات، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الطائرات إلى 11 طائرة بنهاية عام 2018 وما بين 25 و 50 طائرة بحلول عام 2023.

وصممت مقاعد “طيران أديل” حتى تكون مريحة وعملية للمسافرين، حيث تحتوي على شاحن وصلة USB لشحن الأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى حامل للهواتف الشخصية والأجهزة اللوحية وذلك للاستمتاع أثناء الرحلة، كما سيتم التعريف بالخدمات المقدمة الأخرى ومنها السماح بحقيبة مقصورة مجاناً بسعة (10) كيلوغرامات وغرض شخصي بمقاسات محدودة، إلى جانب توفير صفوف مخصصة لمقاعد بمتسع أكبر للساقين يمكن شراؤها للمزيد من الراحة، بالإضافة إلى قائمة أخرى من الخدمات والمبيعات الجوية.

وسيجيب منسوبو “طيران أديل” المتواجدين بالمعرض عن كافة استفسارات زوار المعرض مع تقديم عرض شامل عن الشركة التي تأسست لتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي بأسعار اقتصادية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى التعريف بمستويات الأمان والسلامة العالية المتبعة في عمليات الشركة التشغيلية اليومية والتي تسير حالياً 36 رحلة يومية إلى 5 وجهات محلية هي (الرياض والدمام والقصيم وجازان وأبها التي تم إطلاقها مؤخراً)، كما سيتم تسليط الضوء على الخطط التوسعية المستقبلية للشركة والتي تهدف إلى تغطية كافة مدن ومناطق المملكة برحلات جوية بأسعار مخفضة.

وبهذه المناسبة، قال كون كورفياتيس الرئيس التنفيذي لـ”طيران أديل”: ” المعرض يُعد فرصة ثمينة للارتقاء بكافة أعمال شركات السفر وقطاعات السياحة بالمملكة من خلال تواجدها في موقع واحد لتبادل الخبرات ومعرفة آخر المستجدات في هذه الصناعة التي تعتبر ركيزة أساسية في تنمية الدول وتطورها، وطيران أديل هو جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع السعودي الأصيل، ولا بد أن لا نكون بمعزل عن المشاركة في مثل هذه الأحداث والمناسبات الاقتصادية والمجتمعية المهمة”.

وتابع: ” المشاركة في المعرض تمكننا من فتح جسور للتواصل مع عملائنا وقنوات جديدة لمعرفة آراء شريحة واسعة من مسافرينا حول الخدمات المقدمة، إضافة إلى تلقي اقتراحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية، كما أنها فرصة سانحة للتعريف بمنتجاتنا المتعددة وخدماتنا المتنوعة وعروض أسعارنا المخفضة للزوار والمهتمين بالسفر والسياحة بشكل مباشر، مع تمنياتي لكافة اللجان المنظمة للمعرض والمشاركين بالتوفيق والنجاح وللزوار متعة الحضور والفائدة”.

وزار الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد عقب افتتاحه للمعرض، موقع “طيران أديل” المشارك في الفعاليات، حيث استمع من رئيس الموارد البشرية بـ”طيران أديل” المهندس أمين بخاري إلى شرح عن نشاطات الشركة والخدمات المتنوعة التي تقدمها للمسافرين، وفي نهاية الزيارة سلّم سموه هديةً تذكاريةً عبارةً عن مجسم لطائرة مزينة بشعار الشركة.







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