طيران ناس أول ناقل وطني يطلق رحلته الافتتاحية إلى مطار أربيل القادمة من جدة.. غدًا

المواطن - الرياض

أعلن الرئيس التنفيذي لطيران ناس الناقل الوطني السعودي بندر المهنا إطلاق طيران ناس غداً الاثنين ١٩ مارس أولى رحلاته الافتتاحية الجديدة والمباشرة إلى مدينة أربيل العراقية قادمة من مدينة جدة.

صرح بذلك الرئيس التنفيذي، الذي قال: يأتي تشغيل طيران ناس لرحلات جوية مباشرة إلى أربيل من جدة والمدينة المنورة لخدمة المعتمرين والحجاج العراقيين الذين يرغبون في الوصول إلى الحرمين الشريفين، ويأتي ذلك امتدادًا لافتتاح طيران ناس رحلاته إلى العراق في شهر أكتوبر العام الماضي، حيث كان طيران ناس أول ناقل جوي يعود برحلاته إلى العراق بعد انقطاع 25 عامًا.

واختتم المهنا حديثه بالقول: سعداء كون طيران ناس الناقل الوطني الأول الذي يصل الى مطار أربيل الدولي وسيتم قريباً الإعلان عن جدول الرحلات إلى مدينة أربيل العراقية، من جدة والمدينة المنورة.







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