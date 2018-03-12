عاجل .. الإطاحة بالسائق المتحرش بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المدينة

أطاحت شرطة منطقة المدينة المنورة بسائق سيارة الأجرة المتحرش بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي تم تداول مقطع يوثق تفاصيل محاولته التحرش بها أثناء توصيلها.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، الرائد حسين القحطاني، أنه وبالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمتضمن “سائق من أوبر أو كريم يحاول التحرش والاعتداء على فتاة من ذوي الهمم”، عليه فقد عملت شرطة المنطقة و أجهزتها المختصة على تتبع هذا الحدث ومن قام به، وقد تم التوصل إلى الفاعل (مواطن في العقد الثالث من العمر) يقوم بنقل الركاب بسيارة خاصة، وقد استغل ظروف تلك الفتاة، وبفضل الله تم القبض عليه لتقديمه للعدالة لينال عقوبته.

وأكد القحطاني أن شرطة منطقة المدينة المنورة تؤكد على اهتمامها وعزمها لتتبع كل مخالف بحزم من منطلق مسؤلياتها الأمنية والمجتمعية، وتحذرفي الوقت نفسه من تسول له نفسه الإخلال بالأمن وانتهاك حرمات الناس أو الاعتداء عليهم، و تهيب بأولياء الأمور بمراعاة مسؤولياتهم الأسرية تجاه فلذات أكبادهم (كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته).







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