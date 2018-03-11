حساب المواطن : إيداع 2.2 مليار ريال في الحسابات البنكية للمستحقين

المواطن- الرياض

أعلن حساب المواطن إيداع 2.2 مليار ريال في الحسابات البنكية لمستحقي البرنامج اليوم الأحد.

وأكد حساب المواطن عبر حسابه بموقع “تويتر” أنه حصل 46% من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 933 ريالًا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة.

كان برنامج حساب المواطن قد أعلن مساء أمس السبت، أنه سيودع اليوم الأحد الدفعة الرابعة لمستحقي الدعم من البرنامج⁧‫‬⁩.

وأضاف البرنامج عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن اليوم الأحد سيكون آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع الخامسة لمن لم يسجل في البرنامج، وذلك عبر البوابة الالكترونية.







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