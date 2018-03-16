حساب المواطن يتيح للمستفيدين الاعتراض على مبلغ استحقاق الدفعة الرابعة

المواطن - واس:

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يُمكن لمستحقي الدعم تقديم اعتراض على مبلغ استحقاق الدعم المقدم لهم من البرنامج في حال كان لديهم اعتراض على المبالغ المودعة لهم خلال الدفعة الرابعة، التي تم إيداعها في حسابات المستحقين يوم (الأحد) الماضي، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج من (هنا).

وبيّن البرنامج، أنه يتيح للمستفيدين الاعتراض في الموقع الإلكتروني على مبلغ الاستحقاق بعد خمسة أيام من كل دورة إيداع، مشيرًا إلى أنه سيتم التعامل مع الاعتراضات الواردة خلال فترة السماح التي تمتد لثلاثة أشهر بعد كل دورة استحقاق، وفي حال قبول الاعتراض سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الشهر محل الاعتراض.

ودعا برنامج “حساب المواطن” المسجلين إلى الاستفادة من الحاسبة التقديرية المتوفرة في البوابة الإلكترونية، للاستفادة منها في معرفة قيمة الاستحقاق التقديرية، حيث تتأثر قيمة الاستحقاق للأسر والأفراد المستقلين بإجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

وجدد البرنامج دعوته للمسجلين إلى زيارة حساباتهم في البوابة الإلكترونية من (هنا ) لمعرفة نتيجة أهليتهم واستحقاقهم، كما يمكنهم التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 19912، أو حساب البرنامج في تويتر في حال وجود استفسارات أو مشكلات بشأن البرنامج.







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