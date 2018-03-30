حساب المواطن يوضح موقف أصحاب الدخل المتذبذب

المواطن - الرياض

أوضح حساب المواطن أن الإفصاح عن كل الدخل الذي يحصل عليه المواطن أحد الشروط والمتطلبات الهامة لعملية التسجيل.

ودعا حساب المواطن إلى إضافة إجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات مع استثناء بدل غلاء المعيشة.

وأشار حساب المواطن إلى أنه في الدخل المتذبذب – غير المنتظم – يتم الإفصاح عنه بإدخال معدل المتوسط الشهري لآخر 12 شهرا لهذا الدخل.

وشدد حساب المواطن أكثر من مرة على ضرورة الإفصاح عن كل مصادر الدخل مؤكدًا أنه حال عدم تطابق البيانات المفصح عنها مع البيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية سيتم الاعتماد على الأخيرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأعاد حساب المواطن التأكيد على أن الدخل هو المبالغ الإجمالية التي يتم اكتسابها ويعبر عنها بقيمة نقدية، ومنها الراتب الشهري أو التقاعدي وما يتم اكتسابه من الأنشطة التجارية وغيرها.

وكان برنامج حساب المواطن قد أكد في وقت سابق على أن شروط الأهلية في البرنامج تستلزم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى، بالإضافة إلى شرطي الجنسية والإقامة.

وأعاد حساب المواطن التذكير بشروط الأهلية التي تتضمن أن يكون المستفيد سعودي الجنسية – ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل – وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة. كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.







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