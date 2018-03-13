حساب المواطن : هذا الحل لمن حالة استحقاقه لا يوجد أو صفر

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن أن من يظهر لديه في حالة الدفعة (لا يوجد) فهو غير مستحق للدعم.

وبين حساب المواطن أن المتقدم يستطيع تقديم اعتراض على نتيجة الاستحقاق بعد مرور 5 أيام من تاريخ الاستحقاق عبر بوابة الحساب على الإنترنت (هنا).

وقال حساب خدمة العملاء على ” تويتر ” ردًّا على استفسار أحد المتقدمين: “حسب حالة الدفعة لديك (لا يوجد)، نعتذر منك فأنت غير مستحق للدعم، وفي حال اعتراضك على نتيجة الاستحقاق بإمكانك تقديم اعتراض بعد مرور 5 أيام من تاريخ استحقاقك”.

ووجه حساب المواطن من لديه الدعم (صفر) بالدخول إلى بوابة الموقع واستخدام حاسبة الدعم للتأكد من مدى استحقاقه .

وقال الحساب أيضًا ردًا على أحد الاستفسارات: حسب حالة الدفعة لديك (صفر)، نعتذر منك فأنت غير مستحق للدعم، ويمكنك التأكد من قيمة استحقاقك من خلال الحاسبة التقديرية عبر هذا الرابط (هنا)⁦.‬⁩







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