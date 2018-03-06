عبدالرحمن بن مساعد لولي العهد: وزير دفاع الدار.. سيف هجومها

المواطن - الرياض

كتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد، قصيدة أشاد خلالها بمحامد وخصال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وتم تداول القصيدة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، وأشادوا بخصال ولي العهد ونشاطه وقراراته التاريخية لنهضة الأمة. جاءت القصيدة بالتزامن مع الجولة الخارجية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي بدأها بالقاهرة، التقى خلالها بالرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها إلى بريطانيا، حيث من المقرر أن يلتقي برئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي، وأخيرًا الزيارة المرتقبة لولي العهد إلى الولايات المتحدة، والتي سيلتقي خلالها بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.







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