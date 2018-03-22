عطل فني يتسبب في احتراق مركبة مواطن.. والتجارة تعلق

المواطن -وليد الفهمي - الشرقية .

تسبب عطل فني مجهول في احتراق إحدى السيارات بلا بسبب مسبق؛ ما تسبب في تعطل مصالح المواطن صاحب السيارة مطالباً بإنصافه.

وفي التفاصيل أوضح المتضرر أنور الحزيم لـ” المواطن” أنه بتاريخ 22-11-1438هــ عند الساعة 8.49 مساءً وأثناء سيره بالجبيل الصناعية فوجئ بارتفاع الحرارة واحتراق المحرك بشكل كامل.

وأضاف قائلاً: قمت بالتواصل مع الشركة التي تم شراء السيارة من خلالها، وبكل أسف لم تُعير الحادث أي اهتمام، مطالباً بحقه من قبل وزارة التجارة والشركة، خاصة أنه مدين للبنك بقرابة 200 ألف ريال للبنك، ومعرض لإيقاف خدماته من قِبَل الجهات القضائية.

“المواطن” عرضت تفاصيل القضية على وزارة التجارة والاستثمار، والتي أوضحت بدورها “أن مثل هذه الحالات نصت المادة الـ 15 من أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار بأن الحوادث ومنها الحريق تخرج عن اختصاص الوزارة وينعقد الاختصاص للقضاء العام”.

وأضافت أما في حال صدور التقرير من الجهات المختصة بأن الحريق عيب مصنعي وليس لعامل خارجي تسبب به العميل فإنه يدخل ضمن اختصاص الوزارة.

“المواطن” كذلك بدورها قد عرضت مجريات القضية ومطالبة المواطن بالتعويض على الشركة والتي أكدت في ردها “أنه تم استلام السيارة المتضررة وحضر استشاري مختص من المصنع لفحصها وتم إقرار تعويض مالكها”.







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