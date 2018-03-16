على مساحة 12 مليون متر مربع.. تشييد حوض لبناء السفن في المملكة

المواطن- الرياض

كشفت شركة لامبريل لبناء منصات الحفر النفطية، اليوم الجمعة، عن بدء العمل في مشروع مشترك لتشييد حوض لبناء السفن على الساحل الشرقي للمملكة.

وأكد البيان أن شركة الصناعات البحرية العالمية بدأت العمل بعد التوصل لاتفاق قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي.

ووافق صندوق التنمية الصناعية من حيث المبدأ، العام الماضي، على تقديم تمويل بقيمة 3.75 مليار ريال إلى المشروع.

وشركة الصناعات البحرية العالمية هي شراكة بين “لامبريل” ومقرها الإمارات العربية المتحدة، وأرامكو العملاقة للنفط، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري وهيونداي للصناعات الثقيلة الكورية الجنوبية.

وقال البيان: إن إجمالي القيمة المتوقعة لمساهمة “لامبريل” على مدار فترة البناء تصل إلى 140 مليون دولار.

ومن المخطط أن تكون المنشأة التي تبلغ مساحتها حوالي 12 مليون متر مربع، قادرة على تصنيع أربع منصات حفر بحرية سنويًّا، وأكثر من 40 سفينة بما في ذلك ثلاث ناقلات نفط عملاقة وخدمة أكثر من 260 منتجًا بحريًّا.







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