على مساحة 9.75 مليون متر.. مشروع عقاري بمليارات الدولارات في الرياض

المواطن- الرياض

أرست الهيئة العامة للاستثمار، رخصة على كونسورتيوم يتألف من رجال أعمال أميركيين وسعوديين لبناء مشروع عقاري متعدد الاستخدامات بمليارات الدولارات على مساحة 9.75 مليون متر مربع في العاصمة الرياض.

وتسعى المملكة إلى شراكات مع مستثمرين عالميين للمشاركة في برامجها للشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إطار الخطة الاقتصادية الإستراتيجية للمملكة رؤية 2030، بحسب ما نقلت “العربية” عن وكالة رويترز.

وأكد كونسورتيوم غلوبال بيزنس فنتشرز ومقره شيكاغو، اليوم الجمعة، أنه يخطط لبناء ما يصل إلى 25 ألف وحدة سكنية ومساحة تجارية تبلغ مليون قدم مربعة في ثلاثة مواقع شمالي الرياض.

ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن قيمة العقد أو الإطار الزمني للمشروعات.







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