عمر السومة يُقلق جمهور الأهلي بتصريح مفاجئ!

المواطن - مروة نبيل

أثار السوري الدولي عمر السومة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قلق محبي وعُشاق الراقي بعد مباراة اليوم أمام الرائد ضمن منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين.

ورفض عمر السومة الكشف عن أسباب غضبه بعد التبديل في مباراة اليوم، وقال: “أمر خاص بعد نهاية الموسم هناك الكثير من الأشياء سوف أتكلم عنها، اليوم نحن نُركز على هذه المباراة والمباريات المقبلة.. الحمد لله حصلنا على ثلاث نقاط مهمة قبل فترة التوقف”.

وتابع عمر السومة تصريحاته لقناة KSA SPORTS قائلًا: “الكل كان حاسبًا حساب هذه المباراة خاصة أن الرائد فريق غير سهل، يُمكن أن الحظ لم يُسانده هذا الموسم، والحمد لله كان أهم شيء الحصول على الثلاث نقاط وإسعاد جماهيرنا”.

وأضاف عمر السومة في تصريحاته الغاضبة بعد مباراة النادي الأهلي والرائد اليوم: “محتاج المباريات.. اليوم زعلت بعد تبديلي في مباراة الرائد، كنت بحاجة إلى المشاركة لأن الفريق حقق فوزًا مريحًا”.

وواصل عمر السومة قائلًا: “ما حدث أمر خاص لا أستطيع الحديث عنه الآن، ولكن بعد نهاية الموسم هناك بعض الأمور التي يجب أن يعرفها الجمهور، نحن نركز حاليًا على منافسات هذا الموسم لدينا 3 بطولات ونسعى لإسعاد جماهيرنا وعلى الأقل نُحقق بطولتين”.

وعن مدى جاهزيته الفنية والبدنية والنفسية بعد الإصابة، رد عمر السومة قائلًا: “أنا جاهز نفسيًّا وبدنيًّا ولياقيًّا فقط أحتاج حساسية المباريات، وأن أكمل المباراة حتى نهايتها، فالفريق متقدم بنتيجة 3/0 وبدون ضغط وكنت أحتاج أن أُكمل وفوجئت بالتغيير”.

وشارك عمر السومة أساسيًّا في مباراة الأهلي والرائد اليوم بعد غياب طويل بسبب المعاناة من الإصابة، ونجح في العودة للتهديف وسجل هدف الراقي الثاني في الدقيقة 65، قبل أن يخرج مستبدلًا في الدقيقة 76 ويدخل مهند عسيري بدلًا منه.

وظهر عمر السومة هو غاضب للغاية بعد استبداله في مباراة الأهلي والرائد اليوم وحدثت مشادة بينه وبين زميله في الفريق الأول لكرة القدم بالراقي صالح العمري، على دكة البدلاء.

يُذكر أن مباراة الأهلي والرائد انتهت بفوز الراقي بثلاثية دون رد أحرزها البرازيلي ليوناردو سوزا والسوري عمر السومة وحسين المقهوي، ليُحافظ على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بـ51 نقطة.







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