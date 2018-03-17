عودة بوفون واستبعاد بالوتيلي من قائمة إيطاليا

المواطن – متابعة

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الإيطالي لكرة القدم، بقيادة لويجي دي بياجيو، القائمة الكاملة التي ستخوض المباراتين الوديتين ضد الأرجنتين وإنجلترا في 23 و27 مارس الجاري.

وشهدت القائمة استبعاد ماريو بالوتيلي المحترف في نيس الفرنسي، رغم تألقه اللافت للنظر في الفترة الأخيرة.

وضمت القائمة الحارس بوفون، بعدما نجح في إقناعه بالعدول عن قرار الاعتزال الدولي والذي اتخذه بعدما فشل منتخب بلاده في التأهل إلى المونديال الروسي.

ودافع بوفون البالغ من العمر 40 عامًا عن ألوان المنتخب الإيطالي على مدى 20 عامًا، وتوج معه بكأس العالم عام 2006 في ألمانيا، وخاض معه رقمًا قياسيًّا من المباريات الدولية وصل إلى 175 مباراة.

ووجه دي بياجيو الدعوة لمجموعة من اللاعبين الشبان لأول مرة، مثل فيديريكو كييزا نجم فيورنتينا، وأنطونيو باريلا لاعب وسط كالياري.

ويتولى دي بياجيو مهام تدريب المنتخب بشكل مؤقت، في أعقاب إقالة جانبييرو فنتورا من منصبه بعدما فشلت إيطاليا في بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عامًا نتيجة خسارتها الملحق الأوروبي أمام السويد (صفر- 1 ذهابًا، وصفر- صفر إيابًا).







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