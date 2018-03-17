عودة توريه لقائمة “الأفيال” بعد ثلاث سنوات

المواطن – متابعة

أعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، اليوم السبت، قائمة الفريق التي ستخوض مباراتين وديتين في فرنسا، والتي شهدت عودة يايا توريه، المحترف في مانشستر سيتي الإنجليزي، لصفوف الفريق بعد غياب دام لفترة زمنية طويلة وصلت إلى 3 سنوات.

وجاء انضمام توريه لقائمة منتخب الأفيال بعدما تراجع عن قرار الاعتزال الدولي في ديسمبر الماضي.

وضمت القائمة من الدوري الإنجليزي، يايا توريه (مانشستر سيتي)، وسيرجي أورير (توتنهام)، وإيريك بايلي (مانشستر يونايتد)، ويلفريد ساها (كريستال بالاس).

ومن الدوري الفرنسي، إسماعيل ديوماندي (كان)، وماكس غراديل (تولوز)، وجيوفانى سيو (مونبلييه)، وجيان ايدي (ستراسبورج)، وماكسويل كورني (ليون)، وجان ميشيل سيري (نيس).

ومن الدوري الألماني، جون فيليب جبامين (ماينز)، ومن الدوري التركي تم ضم غوهي بي زورو سيرياك (سيفاس سبور)، ومن الدوري الهولندي ويلفريد كانون (أدو دين هاج)، ومن الدوري التشيكي سيمون ديلي (سلافيا براغ).

وضمت القائمة من الدوري البرتغالي، غيسلان كونان (فيتوريا غيماريش)، ومن الدوري الإيطالي فرانك كيسييه (اي سي ميلان)، ومن الدوري السويسري، روجيه أساليه (يانغ بويز)، سيري دي (بازل).

وضمت القائمة لاعبين محليين هم: وونلو كوليبالي وعبدالكريم سيسيه من أسيك أبيدجان.







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