أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا معظمهم أطفال في غارات جوية شنتها قوات الأسد على الريف الشرقي لمحافظة إدلب السورية.

ويعاني المدنيون في منطقة الغوطة الشرقية من استمرار عمليات القصف الجوي رغم الهدنة الأممية الهشة التي لا تلتزم بها قوات بشار فيما يتعرض المدنيون في عفرين إلى هجوم مستمر من قبل القوات التركية.

وطالبت الأمم المتحدة أمس بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى عفرين فيما بلغ عدد المشردين من الغوطة وعفرين أكثر من 150 ألف شخص.