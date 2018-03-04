فائدتان لنادي النصر بعد فوزه الصعب على الرائد

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي النصر في العودة لطريق الانتصارات في بطولة الدوري السعودي للمحترفين وذلك بعد تحقيقه لفوز صعب على حساب ضيفه نادي الرائد برباعية مقابل ثلاثة أهداف في إطار لقاءات الفريقين في الجولة ال23.

وحقق النصر فائدتين بعد فوزه على الرائد الأولى هي إرضاء الجماهير واستعادة ثقتهم بعدما خسر النصر من نادي الباطن في الجولة ال22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بجانب خروجه من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

أما الفائدة الثانية والتي حصل عليها نادي النصر فهي استعادته للمركز الثالث من نادي الفيصلي وذلك بعد حصوله على النقطة رقم 34 في مشواره للمنافسة على لقب الدوري السعودي.

وكان النصر قد بدأ المباراة بضغط كبير؛ وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول وقتل المباراة لصالحه، ولكن تألق حارس الرائد ودفاعات الفريق ساهما في تأخير تسجيل النصر للأهداف.

وشهدت مباراة النصر والرائد تألق اللاعب محمد السهلاوي والذي سجل هدفًا غاليًا كان ثمنه حصول العالمي على النقاط الثلاث.

وكان محمد السهلاوي قد تعرض للعديد من الانتقادات خلال الفترة الأخيرة وذلك بسبب إهداره للفرص المهمة في مباريات النصر.

ويرغب النصر في تحقيق مركز جيد في بطولة الدوري السعودي للمحترفين وذلك بعد إقصائه من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على يد نادي الباطن من دور ربع النهائي.

وتعاقد النصر مع العديد من الصفقات الشتوية القوية من أجل تقديم نتائج إيجابية في المباريات المتبقية من الدوري السعودي في الموسم الحالي.

ضم النصر، التونسي فرجاني ساسي، لاعب نادي الترجي التونسي السابق، كما نجح العالمي في التعاقد مع اللاعب الجزائري عبد المؤمن جابو.

تعاقد النصر أيضًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مع المهاجم الكونغولي جونيور كابانانغا، والذي تألق وسجل 3 أهداف للعالمي حتى الآن في بطولة دوري المحترفين.







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