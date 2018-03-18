فاز بالرئاسة 4 مرات ويتقن 3 لغات.. 19 معلومة عن فلاديمير بوتين

المواطن- متابعة

فاز الرئيس فلاديمير بوتين بفترة رئاسة رابعة في الانتخابات الروسية.

وترصد “المواطن” 19 معلومة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

1- اسمه بالروسية Влади́мир Влади́мирович Пу́тин

2- ولد في 7 أكتوبر عام 1952 في لينينغراد (سانت بطرسبورغ حاليًّا).

3- فلاديمير بوتين تخرج من كلية الحقوق جامعة لنينغراد في عام 1975.

4- تولى فلاديمير بوتين منصب مساعد رئيس جامعة لينينغراد للشؤون الخارجية منذ عام 1990.

5- بعدها أصبح بوتين مستشارًا لرئيس مجلس مدينة لينينغراد ثم تولى منصب رئاسة لجنة الاتصالات الخارجية في بلدية سانت بطرسبورغ (لينينغراد سابقًا) منذ يونيو 1991.

6- تولى فلاديمير بوتين منصب النائب الأول لرئيس حكومة مدينة سانت بطرسبورغ منذ عام 1994.

7- أصبح فلاديمير بوتين نائبًا لمدير الشؤون الإدارية في الرئاسة الروسية منذ أغسطس 1996.

8- أصبح بوتين نائبًا لمدير ديوان الرئيس الروسي ورئيسًا لإدارة الرقابة العامة في الديوان منذ مارس 1997.

9- في مايو 1998 أصبح فلاديمير بوتين نائبًا أول لمدير ديوان الرئيس الروسي.

10- عين فلاديمير بوتين في يوليو 1998 مديرًا لخدمة الأمن الفيدرالية في روسيا الاتحادية.

11- في أغسطس 1999 أصبح فلاديمير بوتين رئيسًا لحكومة روسيا الاتحادية، وذلك باختيار من الرئيس بوريس يلتسن.

12- تولى فلاديمير بوتين اختصاصات رئيس روسيا الاتحادية بالوكالة منذ 31 ديسمبر 1999 بعد استقالة الرئيس بوريس يلتسن.

13- انتخب فلاديمير بوتين في 26 مارس 2000 رئيسًا لروسيا الاتحادية وتولى منصبه في 7 مايو 2000.

14- أعيد انتخاب بوتين للرئاسة في 14 مارس 2004.

15- في 2014 فاز فلاديمير بوتين بوسام التميز لأكثر الشخصيات تأثيرًا في العالم من قائمة الملوك والرؤساء وكبار السياسيين.

16- لودميلا بوتينا كانت زوجة فلادمير بوتين إلى أن أعلنا طلاقهما عبر التلفزيون الرسمي في يونيو 2013.

17- أنجب الزوجان ابنتين ماريا- ولدت عام 1985 وكاترينا- ولدت عام 1986.

18- عارض فلاديمير بوتين الحرب الأميركية على العراق.

19- يتقن بوتين اللغتين الإنجليزية والألمانية إلى جانب الروسية.







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