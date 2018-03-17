فضيحة دفعت رئيستها للاستقالة.. ماذا تعرف عن جزر موريشيوس؟

المواطن- متابعة

استقالت رئيسة جمهورية جزر موريشيوس، أمينة غريب فقيم، اليوم السبت، إثر تورطها في فضيحة مالية.

واستقالت غريب فقيم، السيدة الوحيدة التي تولت هذا المنصب في موريشيوس، لما فيه “المصلحة العامة”، بحسب ما أعلن محاميها يوسف محمد، لافتًا إلى أن الاستقالة تدخل حيز التنفيذ في 23 مارس الجاري.

وكان رئيس وزراء موريشيوس، برافيند جاغنوث أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أن غريب فقيم وافقت على الاستقالة، وأنها ستغادر منصبها في الفترة الممتدة بين الاحتفالات بالذكرى الخمسين لاستقلال الأرخبيل الاثنين الماضي، وانعقاد الدورة العادية للبرلمان في 27 مارس الجاري.

وجمهورية موريشيوس هي جزر صغيرة بوسط المحيط الهندي تبعد عن ملاجاش (مدغشقر) بحوالي 860 كيلومترًا.

والرحالة البرتغالي دون بيدرو ماسكارينهاس كان أول من عرف العالم بجزر موريشيوس في العام 1505، وقد قام بإطلاق اسم ماسكارينس على مجموعة الجزر المعروفة الآن بموريشيوس، رودريغز وريونيون.

أما في عام 1598، رسا أسطول هولندي في غراند بورت؛ مما أدى إلى إقامة أول مستعمرة هولندية على الجزيرة في 1638.

ولمدة سنوات أدخل الهولنديون إلى جزر موريشيوس قصب السكر والحيوانات الأليفة والغزلان قبل رحيلهم عنها في 1710.

ثم جاء من بعدهم الفرنسيون في موريشيوس بعام 1715 وأسسوا ميناء بورت لويس عاصمة البلاد حاليًّا.

وظلت جزيرة موريشيوس قاعدة لهم حتى هزيمة نابليون، فاستولت عليها بريطانيا في سنة 1810 م، وأقاموا سلطة تحت قيادة روبرت فاركوهار قامت فيما بعد بغرس تغييرات اجتماعية واقتصادية سريعة في الجزيرة. أجرت البلاد انتخابات عامة في 1967، وضعت بعدها موريشويس دستورًا جديدًا وأعلنت استقلالها في 12 مارس 1968، ثم لحق ذلك الإعلان عن جمهورية موريشيوس في 12 مارس 1992.

وتُعرف موريشيوس في هذه الأيام على أنها جمهورية ديمقراطية مبنية على نموذج ويستمينستير، والذي يضمن الفصل بين كل من القوى التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وتبلغ مساحة جزر موريشويس 2.500 كيلومترًا وبلغ عدد السكان حوالي 1.078.000 نسمة وفقًا لإحصاء عام 1988.

أما عاصمة موريشيوس فهي ميناء بورت لويس، وهو أول الموانئ التي أسست فيها، كما أنّها من الجزر البركانيّة التي لا ترتفع أراضيها كثيرًا، حيث إنّ أعلى جبالها هو الجبل الأسود والذي يصل ارتفاعه إلى قرابة (827) مترًا تقريبًا، أمّا مناخها فهو استوائي دافئ وقليل الأمطار شتاءً ومعتدل صيفًا.







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