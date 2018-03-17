فوائد عديدة حققها الراقي بعد نهاية مباراة الأهلي والرائد

المواطن - محمد سمعه

تمكن لاعبو الراقي خلال مباراة الأهلي والرائد من تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، وذلك من أجل الصراع مع نادي الهلال على صدارة بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ونجح لاعبو الراقي خلال مباراة الأهلي والرائد في تسجيل 3 أهداف قوية في شباك الرائد مع اللعب بشكل جيد ومحاولة التركيز في الحصول على النقاط الثلاث لإنعاش آمالهم في المنافسة على لقب دوري المحترفين.

وسجل اللاعب السوري عمر السومة في مباراة الأهلي والرائد هدفًا جميلًا للراقي في شباك الرائد، حيث سجل هذا الهدف بعد عودته من الإصابة خلال الفترة الأخيرة.

وشهدت مباراة الأهلي والرائد في بطولة الدوري السعودي تمكن الراقي من تحقيق النقطة رقم 51، بالإضافة إلى رفع الروح المعنوية للاعبين، وذلك قبل مواجهة الفيصلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

كما نجح لاعبو الراقي خلال مباراة الأهلي والرائد في توصيل رسالة قوية لنادي الهلال أن النادي الأهلي لن يستسلم وسينافس بقوة حتى الجولة الـ26 والأخيرة من بطولة دوري المحترفين.

وأصبح موقف نادي الرائد صعبًا للغاية بعد الخسارة، حيث إن الفريق يحتل المركز الـ13 برصيد 20 نقطة، وبات يقترب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى بعد انتهاء مباراة الأهلي والرائد.

قدم الحارس ياسر المسيليم حارس الراقي التهنئة للجماهير بعد نهاية مباراة الأهلي والرائد، مضيفًا أن الفريق سيقاتل لتحقيق الفوز والنتائج الأفضل في المباريات المقبلة.

أما اللاعب عبدالفتاح عسيري فحرص على تهنئة جماهير الراقي بعد نهاية مباراة الأهلي والرائد، قائلًا: إن الجماهير سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل مساعدة الأهلي على تحقيق النقاط الثلاث والفوز في المباريات المقبلة.

ويسعى الراقي بعد نهاية مباراة الأهلي والرائد إلى تحقيق الفوز في مباراته المقبلة على نادي الهلال؛ من أجل حسم لقب دوري المحترفين لصالحه بنسبة 100%.







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