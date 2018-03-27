فيديو “المواطن” .. العين على التكنولجيا والتعليم

المواطن - الرياض

بعد 4 أيام قضاها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في العاصمة الأميركية واشنطن ضمن زيارته التاريخية، توجه الأمير الشاب إلى بوسطن بحث فرص التعاون في مجال التكنولوجيا والتعليم كأحد مرتكزات رؤية 2030 المبنية على الاقتصاد المعرفي.

وقد زار ولي العهد العديد من المراكز البحثية من بينها مركز آي بي إم واتسون للصحة ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، حيث التقى رئيس المعهد رافائيل ريف الذي صحب سمو ولي العهد في جولة في المعهد زار خلالها مختبر البايو ميكاترونكس الذي يعمل على استخدام التقنيات الحديثة في الأطراف الصناعية.

كما استعرص ولي العهد نماذج من الابتكارات الصناعية الحديثة ومجموعة مختارة من منتجاتها التقنية لعدد من الجامعات والشركات السعودية.

وشهد ولي العهد التوقيع على اتفاقيات تعاونية من بينها اتفاقية تعاون بين أرامكو السعودية ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في مجالات الطاقة العالمية والمناخ والعلوم البيئية والتحول والتنمية المستدامة لقطاع الطاقة.







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