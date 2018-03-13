فيديو ترند.. اعتداء شخصين على قائد سيارة وسرقته في جدة

المواطن - جدة

وثَّق مقطع فيديو لحظة اعتداء شخصين على شاب بضربه وسرقته، فيما حاول الأخير مقاومتهما دون أن يتمكن.

وبيّن الفيديو، الذي وثقته كاميرا مراقبة، لحظة وقوف سيارة أمام أحد المنازل قبل أن تتوقف بجانبها سيارة أخرى، ونزل منها شخص اعتدى على قائد السيارة الأخرى، ثم نزل شخص ثانٍ من السيارة الثانية حاملاً عصا.

وجاءت في الفيديو لحظة قيام الشاب بتهديد حامل العصا الذي بادره بضربه بقوة على يده، لتسقط الساعة التي كان يرتديها من يده ليقوم هو بالتقاطها وسرقتها، وحينما همَّ المعتديان بالمغادرة حاول الشاب التقاط رقم لوحة سيارتهما إلا أن أحدهما قام بثني اللوحة.

وأشار متداولو المقطع إلى أن الحادثة وقعت في مدينة جدة، وذلك بعد خلاف بين الطرفين أثناء السير بسيارتيهما لإفساح الطريق.







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